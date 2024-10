Canale dei Navicelli protagonista nel Campionato italiano Gran fondo: il meglio del canottaggio radunato a Pisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Grande canottaggio italiano è approdato sulle sponde del Canale dei Navicelli sabato 19 e domenica 20 ottobre, con la 13° edizione del Campionato italiano di Gran fondo: 50 società remiere con un totale di più di 700 atleti hanno preso parte alle varie gare suddivise nei due giorni della Pisatoday.it - Canale dei Navicelli protagonista nel Campionato italiano Gran fondo: il meglio del canottaggio radunato a Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildeè approdato sulle sponde deldeisabato 19 e domenica 20 ottobre, con la 13° edizione deldi: 50 società remiere con un totale di più di 700 atleti hanno preso parte alle varie gare suddivise nei due giorni della

