Call of Duty: Black Ops 6 – Tutte le maggiori info su armi ed equipaggiamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Call of Duty: Black Ops 6 è prossimo all'uscita e mira a stravolgere l'esperienza di gioco grazie a un arsenale immenso e un nuovo sistema di equipaggiamento. Sin dal giorno del lancio, previsto per il 25 ottobre, tutti i giocatori avranno accesso a ben 33 armi differenti, di cui 12 totalmente nuove per il franchise! Di seguito, i dettagli principali: Sistema di armamento principale Un totale di 25 armi primarie suddivise in 7 Fucili d'Assalto, 6 SMG (Mitragliette), 2 Fucili a Pompa, 3 Mitragliatrici Leggere (LMG), 4 Fucili da Tiratore e 3 Fucili di Precisione.

Call of Duty : Black Ops 6 - Activision ha condiviso tante informazioni su armi ed equipaggiamento - Di seguito più dettagli: Sistema di armamento principale Un totale di 25 armi primarie suddivise in 7 Fucili d’Assalto, 6 SMG (Mitragliette), 2 Fucili a Pompa, 3 Mitragliatrici Leggere (LMG), 4 Fucili da Tiratore e 3 Fucili di Precisione. Call of Duty: Black Ops 6 si prepara a ridefinire l’esperienza di gioco con un arsenale senza precedenti e un sistema di equipaggiamento completamente ... (Game-experience.it)

Call of Duty Black Ops 6 : Nuovi dettagli in vista del lancio - Aggiungendo i Whimsical GoggbleGum è possibile ottenere effetti esilaranti senza compromettere il gameplay in modo significativo. Dopo avervi mostrato la Campagna di Call of Duty Black Ops 6, Activision in vista del lancio del gioco ha condiviso nuovi e interessanti dettagli, che vogliamo riportarvi a seguire, i quali non fanno altro che alimentare ulteriormente l’hype per il titolo, che ... (Gamerbrain.net)

Call of Duty Black Ops 6 : Nuovi dettagli in vista del lancio - Nuovi dettagli per Call of Duty Black Ops 6 Il nuovo capitolo offre due mappe al lancio ed una terza in arrivo entro la fine del’anno per la modalità Zombi, ci stiamo riferendo a Terminus Island, ex struttura militare resa un laboratorio segreto della Cia, dove vengono effettuati esperimenti biologici, composta da oscuri e lunghi corridoi, e Liberty Falls, ambientata invece in una tipica ... (Gamerbrain.net)