Brescia, furto all'Italmark di viale Piave: ladri in fuga con la cassaforte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brescia, 21 ottobre 2024 – Ha tutta l'aria di essere un furto pianificato da tempo da qualcuno che è del mestiere, che ha portato con sé tutta l'attrezzatura necessaria per compiere il raid. Una banda di ladri professionisti, che la notte tra domenica e lunedì si è divertita a ripulire la cassaforte di un grosso supermercato, l'Italmark di viale Piave in città. Il colpo è stato messo a segno intorno alle tre di notte. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine - a indagare sono gli agenti della polizia di Stato - i malviventi si sono intrufolati passando da un cortile di un edificio adiacente al market. Prima hanno disattivato l'illuminazione tranciando i cavi elettrici, poi nell'oscurità completa hanno tagliato la recinzione d'acciaio, infine sono penetrati nella proprietà dell'Italmark e da qui si sono introdotti nei locali scassinando gli ingressi.

