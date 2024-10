Bologna travolta da fango e acqua. Le chiamate al 112: “Aiuto, abbiamo paura” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 - Centinaia le richieste di soccorso arrivate nelle ultime ore al 112, ogni telefonata racconta particolari di un dramma in corso durante l’alluvione del fine settimana a Bologna. Tra la sera di sabato 19 e la notte di domenica 20 ottobre, il centralino dei carabinieri è stato tempestato di chiamate. Persone rimaste bloccate in auto, abitanti con le case allagate costretti a rifugiarsi ai piani più alti dei palazzi. I militari dell’Arma hanno lavorato ininterrottamente per due giorni per prestare soccorso ai bolognesi, riuscendo anche a rassicurare le persone in difficoltà in questi momenti di terrore. Le telefonate: “Aiuto, mai successa una cosa del genere” “L’acqua è arrivata a un metro e mezzo, siamo scappati ai piani alti”, raccontano i bolognesi spaventati. Ilrestodelcarlino.it - Bologna travolta da fango e acqua. Le chiamate al 112: “Aiuto, abbiamo paura” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Centinaia le richieste di soccorso arrivate nelle ultime ore al 112, ogni telefonata racconta particolari di un dramma in corso durante l’alluvione del fine settimana a. Tra la sera di sabato 19 e la notte di domenica 20 ottobre, il centralino dei carabinieri è stato tempestato di. Persone rimaste bloccate in auto, abitanti con le case allagate costretti a rifugiarsi ai piani più alti dei palazzi. I militari dell’Arma hanno lavorato ininterrottamente per due giorni per prestare soccorso ai bolognesi, riuscendo anche a rassicurare le persone in difficoltà in questi momenti di terrore. Le telefonate: “, mai successa una cosa del genere” “L’è arrivata a un metro e mezzo, siamo scappati ai piani alti”, raccontano i bolognesi spaventati.

