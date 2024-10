Alla scoperta di Palazzo Santo Stefano: scrigno di arte, storia e politica nel cuore di Padova (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sede storica della Provincia di Padova e della Prefettura, Palazzo Santo Stefano è uno scrigno di bellezze e memorie ancora poco conosciute da cittadini e turisti. Le sue origini risalgono all’anno Mille come monastero benedettino femminile, ma sono tante le trasformazioni che si sono succedute Padovaoggi.it - Alla scoperta di Palazzo Santo Stefano: scrigno di arte, storia e politica nel cuore di Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sede storica della Provincia die della Prefettura,è unodi bellezze e memorie ancora poco conosciute da cittadini e turisti. Le sue origini risalgono all’anno Mille come monastero benedettino femminile, ma sono tante le trasformazioni che si sono succedute

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roverella - parte l’intervento lato via Milani ed ex Chiesa dello Spirito Santo. Al via il cantiere di Palazzo Oir - Se Palazzo Oir, sede della futura pinacoteca comunale, si appresta a vivere una stagione di rinnovamento dovuta all’avvio dei lavori di restauro e consolidamento, in partenza già dalla prossima settimana, il complesso architettonico Roverella, sempre in centro storico, segna progressivamente... (Cesenatoday.it)

Palazzo Santo Stefano accoglie la nuova e promettente AltaFratte Padova - A Padova, Palazzo Santo Stefano ha ospitato il gruppo dirigenziale della società dell’Alta Padovana ed il team che dal 5 ottobre difenderà i colori veneti nel campionato di serie A2 femminile le cui divise color acqua di mare hanno sfilato da Prato della Valle verso il centro, una nuvola verde... (Padovaoggi.it)