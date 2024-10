A Bologna riders al lavoro durante l’alluvione. CGIL: “Denunciamo le società di food delivery” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gaia Stanzani (NIDIL CGGIL): "Dal nostro punto di vista le società di food delivery hanno commesso un reato. È obbligo dei datori di lavoro tutelare sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non aver chiuso le piattaforme di prenotazione sabato sera, rendendole dunque accessibili ai consumatori come fosse stata una giornata qualunque, ha messo in serio pericolo la salute e sicurezza dei riders". Fanpage.it - A Bologna riders al lavoro durante l’alluvione. CGIL: “Denunciamo le società di food delivery” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gaia Stanzani (NIDIL CGGIL): "Dal nostro punto di vista ledidelivery hanno commesso un reato. È obbligo dei datori ditutelare sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non aver chiuso le piattaforme di prenotazione sabato sera, rendendole dunque accessibili ai consumatori come fosse stata una giornata qualunque, ha messo in serio pericolo la salute e sicurezza dei".

