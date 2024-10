Tifosi del Mainz contro Klopp: "Sei impazzito?". Cos'è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Alla Mewa Arena di Mainz, durante la partita contro il Lipsia nell`ultima giornata di Bundesliga i Tifosi di casa hanno esposto uno striscione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Alla Mewa Arena di, durante la partitail Lipsia nell`ultima giornata di Bundesliga idi casa hanno esposto uno striscione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Klopp criticato dai suoi ex tifosi del Mainz per essere entrato nella galassia Red Bull - Klopp è rimasto 18 anni al Magonza, dove nei primi 11 anni ha giocato 340 partite con 56 gol, poi ha aggiunto 270 partite in panchina. Durante l’incontro di campionato di sabato contro il Lipsia, i tifosi di casa hanno esposto striscioni contro l’ex tecnico del Liverpool. In Germania Klopp è fortemente criticato per la sua firma con Red Bull, anche se aveva assicurato di voler fare un passo ... (Sportface.it)