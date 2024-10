Tentano un furto in casa a Bergamo: scoperti, si lanciano dal balcone. Presi due uomini (Di domenica 20 ottobre 2024) LA FUGA E LA CATTURA. Hanno tentato di rubare in casa di una donna mentre lei era nell’appartamento. La fuga dal terrazzo, nella serata di sabato sono stati individuati dalla polizia. Ecodibergamo.it - Tentano un furto in casa a Bergamo: scoperti, si lanciano dal balcone. Presi due uomini Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) LA FUGA E LA CATTURA. Hanno tentato di rubare indi una donna mentre lei era nell’appartamento. La fuga dal terrazzo, nella serata di sabato sono stati individuati dalla polizia.

