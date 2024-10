Stazione di Bari: donna in stato confusionale tra i binari, salvata da militare Esercito (Di domenica 20 ottobre 2024) Tweet del ministero della Difesa: Stazione di Bari: una donna in evidente stato confusionale sta camminando lungo i binari nel tentativo di compiere un gesto estremo. Una pattuglia dell’Esercito di Strada eSicure viene allertata. È questione di attimi. La raggiungono. Un abbraccio e una parola di conforto per poi riportarla subito al sicuro e affidarla alle cure dei sanitari. Ben fatto! Difesa per la collettività . L'articolo Stazione di Bari: donna in stato confusionale tra i binari, salvata da militare <small class="subtitle">Esercito</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Stazione di Bari: donna in stato confusionale tra i binari, salvata da militare Esercito Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tweet del ministero della Difesa:di: unain evidentesta camminando lungo inel tentativo di compiere un gesto estremo. Una pattuglia dell’di Strada eSicure viene allertata. È questione di attimi. La raggiungono. Un abbraccio e una parola di conforto per poi riportarla subito al sicuro e affidarla alle cure dei sanitari. Ben fatto! Difesa per la collettività . L'articolodiintra ida proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Passeggiava sui binari della Stazione di Bari - in stato confusionale : donna salvata dai militari - Continua l’opera dei militari inquadrati nell’operazione 'Strade Sicure' per garantire sicurezza e controllo nel territorio nella città . Durante una normale attività di pattugliamento nella stazione ferroviaria di Bari, una pattuglia operante nel Raggruppamento 'Puglia-Basilicata', dopo la... (Baritoday.it)

Incidente in centro a Bari : investita da una moto - grave una donna - Grave incidente stradale questa mattina. Una donna è stata investita da una moto a Bari, in via Camillo Rosalba, nel rione Poggiofranco. I soccorsi Secondo le prime informazioni, la... (Quotidianodipuglia.it)

Cingoli - barista insegue una donna in auto : girava con pistola a salve e martello - arrestato - CINGOLI La dipendente si licenzia, lui perseguita sia lei che il fidanzato: 45enne arrestato per stalking dopo un inseguimento per le strade di Cingoli. I carabinieri guidati dal tenente colonnello... (Corriereadriatico.it)