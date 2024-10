Situazione critica in provincia: allagamenti e strade chiuse a Fidenza, Fontanellato, Soragna e San Secondo. Zibello: una chiatta si stacca dal Po (Di domenica 20 ottobre 2024) Anche il livello del Po continua ad alzarsi a causa delle incessanti piogge che hanno colpito il Parmense. Una chiatta si è staccata nel fiume, dirigendosi a Zibello verso il ponte Verdi, a Ragazzola, fermandosi poco prima dell'impatto. Situazioni critiche e allagamenti nella zona del parco delle Parmatoday.it - Situazione critica in provincia: allagamenti e strade chiuse a Fidenza, Fontanellato, Soragna e San Secondo. Zibello: una chiatta si stacca dal Po Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Anche il livello del Po continua ad alzarsi a causa delle incessanti piogge che hanno colpito il Parmense. Unasi èta nel fiume, dirigendosi averso il ponte Verdi, a Ragazzola, fermandosi poco prima dell'impatto. Situazioni critiche enella zona del parco delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande fiume verso il colmo - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Il fiume Po si sta ingrossando di ora in ora nel Cremonese in attesa dell’ondata di piena attesa nel primo pomeriggio di oggi. Questa mattina ... (cremonaoggi.it)

Montate le paratie a Colorno. Asolana allagata da San Polo verso il Boghignolo - Il sindaco di Colorno Christian Stocchi ha reso noto che "visto l'incrementarsi dei livelli del torrente Parma, sono state montate precauzionamente le paratie, in 1 ora e 20 minuti, da parte della pro ... (gazzettadiparma.it)

Zibello, una chiatta si stacca sul Po e si dirige verso il ponte di Ragazzola - Con le abbondanti piogge anche il livello del Po continua ad alzarsi. Una chiatta si è staccata nel fiume e sta andando da Zibello verso il ponte Verdi a Ragazzola. La situazione è potenzialmente peri ... (gazzettadiparma.it)