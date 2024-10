Salmonella nelle scuole di Firenze la class action dei genitori | La salute dei nostri bambini è stata messa a rischio

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’intossicazione daregistrata tra gli alunni di alcunedella provincia diha spinto un gruppo di, circa una cinquantina, a costituire un comitato per «accertarne le responsabilità»., il nome del neonato comitato, ha annunciato infatti – scrive il Tirreno – azioni legali. «Chiediamo come gli enti preposti intendano dichiarare il processo di controllo e se possono nascere collaborazioni in questo senso con le famiglie – afferma la portavoce Letizia Marchese al giornale di– visto che ie noi siamo le persone coinvolte e siamo stati noi con ifigli a soffrire». I casi disi sono verificati a fine settembremense scolastiche gestite da Qualità&Servizi (una società totalmente pubblica) a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio,, Signa, Barberino, Scandicci.