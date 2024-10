Rutte | eviterei limiti uso armi a Kiev

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 17.43 "Per permettere adi arrivare alle trattative da una posizione di forza abbiamo bisogno che gli aiuti siano massicci. Per me sarebbe meglio evitare limitazioni all'uso delle, ma non dipende dalla Nato". Così il segretario della Nato,a in Mezz'ora,su Rai3. "Il futuro diè nella Nato". Sulle presidenziali negli Usaè convinto che "chiunque vinca possiamo lavorare insieme". Trump "aveva ragione sul fatto che noi alleati europei dovevamo spendere di più". "Preoccupa" sviluppo del conflito in Medio Oriente.