Roma-Inter Marotta | Troppi impegni? Serve un tavolo unico il calendario sia più morbido

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Come gestire gliravvicinati? Consentitemi una riflessione e una critica propositiva: c’è uno stress di tantissimiche i giocatori fanno fatica a gestire. In questo periodo ci sono circa un centinaio di infortuni tra i calciatori delle nazionali. Uno degli aspetti da salvaguardare è questo, non è facile con tutti questiperché è difficile fare preparazione preventiva per evitare infortuni muscolari. Dobbiamo sederci ad une capire che ildeve essere più”. Lo ha detto a Dazn il presidente dell’, Beppenel pre partita del match contro laall’Olimpico. Il dirigente precisa che “il confronto è iniziato, c’è la disponibilità a far sì che il numero delle partite diminuisca perché rispetto al calcio di ieri oggi il calcio è diventato più veloce.