Roma Inter Acerbi non ce la fa | secondo cambio obbligato dopo Calhanoglu per infortunio Ecco come sta

Altro colpo di scena in Roma Inter: dopo Calhanoglu, anche Acerbi chiede la sostituzione. Le condizioni L'Inter è obbligata alla seconda sostituzione in poco tempo contro la Roma. dopo l'infortunio di Calhanoglu, è Acerbi a richiamare l'attenzione di Inzaghi e il suo staff chiedendo la sostituzione per un problema muscolare.

Acerbi KO - altro cambio obbligato in Roma-Inter - Non solo Hakan Calhanoglu, altro cambio obbligato per infortunio nel primo tempo di Roma-Inter: problema muscolare per Francesco Acerbi che lascia il posto a Stefan de Vrij DOPPIO CAMBIO – Nel giro di 26 minuti per Simone Inzaghi arrivano già due cambi obbligati. Poi quello di Francesco Acerbi, costretto a dare forfait al 26? per un problema alla coscia. (Inter-news.it)

Roma-Inter 0-0 LIVE : prima palo giallorosso - poi traversa nerazzurra. Calhanoglu e Acerbi out per infortunio - All’Olimpico, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma-Inter, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A TIM 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA CRONACA LIVE DI ROMA INTER SU INTER NEWS 24. (Calcionews24.com)

Il collezionista Acerbi si prepara a Roma-Inter : nuovo obiettivo! - Francesco Acerbi si prepara a Roma-Inter, sfida in programma domani sera. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Un duello niente male e sicuramente inedito per l’ex difensore della Lazio, che di attaccanti forti e fisici ne sa qualcosa. Dopo aver sistemato Haaland in ben due occasioni: la prima volta a Istanbul e successivamente a settembre all’Etihad, Acerbi ha infatti sistemato e messosi ... (Inter-news.it)