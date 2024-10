Oasport.it - Pallanuoto femminile, Rapallo e Trieste nello stesso girone di qualificazione dell’Euro Cup

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Parte anche la seconda competizione europea per squadre di club di: i gironi diCup 2024-2025 vedranno al via le 14 squadre che non hanno superato le qualificazioni in Champions League, retrocedendo così in questa manifestazione. Le formazioni al via sono state divise in tre gironi: Gruppo A e Gruppo B, previsti dal 24 al 27 ottobre, sono composti da 5 squadre, ed in 3 supereranno il turno, mentre il Gruppo C, in calendario dal 25 al 27 ottobre, è formato da 4 squadre e soltanto 2 passeranno alla fase successiva.