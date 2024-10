MotoGp, niente podio per Bastianini: quinto nel Gran Premio d’Australia (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Ducati Lenovo Team ha terminato il Gran Premio d’Australia con un piazzamento a podio grazie a Francesco Bagnaia, terzo alla bandiera a scacchi nella gara di 27 giri di Phillip Island. Enea Bastianini è transitato sul traguardo al quinto posto. Il riminese non è così riuscito a replicare la Riminitoday.it - MotoGp, niente podio per Bastianini: quinto nel Gran Premio d’Australia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Ducati Lenovo Team ha terminato ilcon un piazzamento agrazie a Francesco Bagnaia, terzo alla bandiera a scacchi nella gara di 27 giri di Phillip Island. Eneaè transitato sul traguardo alposto. Il riminese non è così riuscito a replicare la

Martin vince la Sprint in Australia - Marquez e Bastianini sul podio : Bagnaia a -16 - Il Gran Premio d'Australia inizia sotto il segno di Jorge Martin. Oggi, sabato 19 ottobre, lo spagnolo del team Pramac, che scattava dalla pole, ha vinto dominando la Sprint Race, caratterizzata dal forte vento, a Phillip Island. Soltanto quarto Pecco Bagnaia che perde altri 6 punti nei... (Today.it)

MotoGP - Enea Bastianini : “Un bellissimo podio. Vincere domani? Mai dire mai…” - 2, mentre sono usciti di scena Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Brad Binder, Pedro Acosta, Alex Marquez e Jack Miller. Al termine della corsa su distanza ridotta il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono felicissimo per questo risultato, anche perché le condizioni non erano facili, specialmente pensando al vento. (Oasport.it)

MotoGP - Bagnaia fa doppietta a Motegi. Martin rimonta : da 11° a 2°. Niente podio per Bastianini - 337 160. 184 11 5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42’41. Podio completato in terza posizione da Marc Marquez, bravo a respingere il tentativo di rimonta di Enea Bastianini nella seconda parte del Gran Premio. 1 59. 232 162. 974 161. 8 1. Lo spagnolo del Team Pramac, solo 11° in qualifica a causa di una scivolata, ha limitato i danni arrivando quarto nella Sprint e risalendo addirittura ... (Oasport.it)