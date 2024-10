Moto3 GP Australia 2024 risultati e ordine di arrivo | Alonso nella storia 11^vittoria stagionale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ie la classifica del Gran Premio d’per quanto riguarda il Mondiale della. Anche a Phillip Island prosegue la clamorosa stagione di David, che dopo essersi laureato campione del mondo poche settimane fa a Motegi vince anche inla sua undicesima gara. Nessuno c’era riuscito primacategoria. A completare il podio troviamo Daniel Holgado e Adrian Fernandez. Stefano Nepa bravissimo, chiude in quarta posizione davanti a David Munoz. In top-10 anche Luca Lunetta. Di seguito l’d’completo. LA CLASSIFICA AGGIORNATADIGPD.D. Holgado A. Fernandez S. Nepa D. Munoz R. Yamanaka T. Furusato L. Lunetta J. Rueda A. Piqueras J. Kelso R. Rossi J. Roulstone M. Bertelle T. Suzuki J. Esteban X. Zurutuza C. Veijer E. O’Shea T. Buasri N. Dettwiler S. Ogden DNF I. Ortola DNF D.