Mondiali ciclismo su pista oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma dell'ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup, in Danimarca. La rassegna iridata si conclude con degli orari leggermente anticipati rispetto al solito. Si parte alle 11.00 con le semifinali della Sprint maschile. La prima finale è alle 13.30 con la Sprint maschile. Si prosegue con la Corsa a punti femminile alle 13.56, con la Corsa a eliminazione maschile (14.42) e il Keirin femminile (15.26). L'ultima finale dei Mondiali sarà la Madison maschile alle 15.50.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : si chiude con madison ed eliminazione - OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 in programma a Ballerup (Danimarca), minuto per minuto per non perdere neanche una gara. 00, quella pomeridiana alle 13. 32. olandesi super favoriti per il podio con Lavreysen e Hoogland a caccia della doppietta ma diversi outsider in grado di rompere le uova nel paniere ai plurimedagliati dei ... (Oasport.it)

Mondiali di Ciclismo su Pista - Consonni sul podio : arriva uno splendido argento nell’omnium - Foto @sprintcycling da Federciclismo/Facebook ilfaroonline. . it è su GOOGLE NEWS. Ballerup, 19 ottobre 2024 – E’ ancora grande Italia ai Mondiali di Ciclismo su Pista. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Ciclismo : Mondiali pista; Consonni d'argento nell'omnium - Simone Consonni ha conquistato questa sera l'argento nel torneo dell'omnium ai Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup (Danimarca) al termine di una grande giornata: secondo nello scratch, sesto nella tempo race e terzo nell'eliminazione. Oro al belga Lindsay De Vylder. (Quotidiano.net)