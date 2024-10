Mkhitaryan: «Roma-Inter, ogni tanto ci sta vincere sacrificando il bel gioco!» (Di domenica 20 ottobre 2024) Mkhitaryan dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 0-1, in un’Intervista rilasciata su Inter TV ha commentato la partita, considerando anche i due infortuni a inizio primo tempo. EQUILIBRIO – Henrikh Mkhitaryan dopo Roma-Inter ha parlato così: «Roma-Inter è stata una partita molto difficile, non ci hanno dato tanto spazio. Abbiamo trovato l’occasione giusta per trovare il gol, è andata bene. Straordinari a centrocampo? È difficile quando perdi un giocatore come Calhanoglu, è fondamentale. Con la sua uscita dovevamo sistemarci e cercare equilibrio, perché è entrato Frattesi che ha caratteristiche diverse. Però abbiamo fatto bene, abbiamo aiutato la squadra vincendo poi la partita. Questo era fondamentale». Inter-news.it - Mkhitaryan: «Roma-Inter, ogni tanto ci sta vincere sacrificando il bel gioco!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)dopoterminata sul punteggio di 0-1, in un’vista rilasciata suTV ha commentato la partita, considerando anche i due infortuni a inizio primo tempo. EQUILIBRIO – Henrikhdopoha parlato così: «è stata una partita molto difficile, non ci hanno datospazio. Abbiamo trovato l’occasione giusta per trovare il gol, è andata bene. Straordinari a centrocampo? È difficile quando perdi un giocatore come Calhanoglu, è fondamentale. Con la sua uscita dovevamo sistemarci e cercare equilibrio, perché è entrato Frattesi che ha caratteristiche diverse. Però abbiamo fatto bene, abbiamo aiutato la squadra vincendo poi la partita. Questo era fondamentale».

Roma-Inter 0-1 - le statistiche : sfida combattuta! Una differenza - Il gol decisivo è arrivato al 60? grazie a Lautaro Martinez, che pur non essendo al massimo della sua forma, ha dimostrato ancora una volta il suo istinto da bomber. L’azione è partita dai piedi di Frattesi, che ha servito il centravanti argentino in area dopo aver sfruttato l’errore di Zalewski. Proprio questa maggiore precisione degli uomini di Simone Inzaghi ha indirizzato la partita. (Inter-news.it)

Roma-Inter 0-1 - Inzaghi : “Lautaro tra i primi cinque del Pallone d’Oro e se lo merita” - “Abbiamo affrontato tre squadre forti nelle tre partite in cui non abbiamo subito gol. Lautaro? Deve continuare a fare quello che ha fatto con l’Inter e con la Nazionale. Non era semplice all’Olimpico. In casa stiamo avendo un buon passo, in trasferta ci sta mancando qualcosa. Il primo tempo è stato equilibrato, poi una volta sbloccato il risultato abbiamo avuto delle occasioni per raddoppiare. (Sportface.it)

Roma-Inter 0-1 - Juric : “Abbiamo fatto una partita molto seria - ora i risultati” - . Conoscendo meglio il campionato arriverà anche il resto”. I giocatori che sono fischiati devono essere forti e pensare a giocare bene. Abbiamo creato tante occasioni e sbagliato molto tecnicamente. Dobbiamo fare i risultati e la situazione cambierà”, ha aggiunto il tecnico giallorosso The post Roma-Inter 0-1, Juric: “Abbiamo fatto una partita molto seria, ora i risultati” appeared first on ... (Sportface.it)