Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Mickey 17 rivela il vero motivo del ritardo nell’uscita del film

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Bong Joon-ho e il suo controllo creativo su17 Ilsudcoreano, celebre per Parasite, ha finalmente svelato ildietro i ritardi di17. In un’intervista, Bong Joon-ho ha sottolineato l’importanza di avere il controllo creativo sul suo lavoro. Per lui, assicurarsi i diritti di montaggio finale è stato fondamentale per garantire che17 fosse un’opera autentica e personale, al di là di qualsiasi pressione esterna.17: un viaggio sci-fi nella mente di Bong Joon-ho Basato sul romanzo di Edward Ashton,17 ci trasporta in un futuro distopico dove gli umani vengono clonati per missioni suicide.