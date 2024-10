Bergamonews.it - Mascherine negli ospedali: quando sono obbligatorie o consigliate in Bergamasca

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’aumento della circolazione dei virus respiratori, dall’influenza al Covid fino al virus respiratorio sinciziale, ha portato i direttori di alcuniin Italia a reintrodurre l’obbligo della mascherina per l’ingresso o per alcuni reparti sensibili. Succede, ad esempio, a Brescia dove si è deciso di ripristinare l’tà di indossare i dispositivi di protezione Ffp2 per utenti, visitatori, accompagnatori e caregiver in tutti i reparti. Non si tratta di regole che posdecidere in autonomia gli. Bisogna rifarsi alle indicazioni ministeriali e regionali. Tracciando una panoramica delle strutture bergamasche, ecco le indicazioni nel dettaglio.