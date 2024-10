Maltempo in Campania, sulla penisola Sorrentina colate di fango e detriti sulle strade (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella notte di domenica 20 ottobre a Massa Lubrense ha ceduto un muro di contenimento e parte di un piazzale adibito a parcheggio auto. In località Marciano si è verificato il crollo di un muro di contenimento per un fronte di circa 10 metri, causando colate di fango e detriti sulla carreggiata. Fanpage.it - Maltempo in Campania, sulla penisola Sorrentina colate di fango e detriti sulle strade Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella notte di domenica 20 ottobre a Massa Lubrense ha ceduto un muro di contenimento e parte di un piazzale adibito a parcheggio auto. In località Marciano si è verificato il crollo di un muro di contenimento per un fronte di circa 10 metri, causandodicarreggiata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Vomero importante strada chiusa al traffico : pericolosa crepa in un muro di contenimento - Dopo un intervento di vigili del fuoco e protezione civile è stata chiusa in entrambe le direzioni via Kagoshima, che collega il Vomero con via Aniello Falcone. A presidiare il luogo, auto della polizia municipale. Il motivo è una grossa crepa comparsa in un muro di contenimento, a generare... (Napolitoday.it)

Napoli chiude via Kagoshima : crepa pericolosa nel muro di contenimento blocca traffico e pedoni - Il blocco coinvolge non solo i veicoli, ma anche i pedoni, creando disagi nelle interazioni quotidiane tra i residenti e il traffico cittadino. Solo un mese fa, a settembre, via Pietro Castellino era stata chiusa temporaneamente a causa di un sollevamento dell’asfalto, che aveva costretto a riflessioni su come garantirne la sicurezza nel lungo termine. (Gaeta.it)

Crolla il muro di contenimento di una casa a Civita Castellana : due operai estratti dalle macerie - Sono gravi i due operai rimasti feriti nel crollo del muro di un'abitazione a Civita Castellana. Uno è stato trasportato con codice rosso in eliambulanza al Gemelli.Continua a leggere . (Fanpage.it)