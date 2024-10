Maltempo a Bologna: Strade inondate e interventi urgenti dopo il violento nubifragio (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente nubifragio ha colpito pesantemente la città di Bologna, con conseguenze drammatiche per la viabilità e la sicurezza dei cittadini. L’evento, verificatosi nei giorni scorsi, ha provocato un significativo incremento nei livelli d’acqua dei fiumi e dei torrenti, costringendo i rappresentanti istituzionali a un attento monitoraggio della situazione. Le autorità locali, guidate dalla presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, hanno fornito aggiornamenti necessari sugli sviluppi e sulle misure di emergenza attuate per far fronte all’emergenza. Le cause del nubifragio e l’impatto sui suoli Secondo quanto dichiarato da Irene Priolo, l’elevato indice di saturazione dei suoli è stato determinante per la gravità degli eventi che si sono verificati. Gaeta.it - Maltempo a Bologna: Strade inondate e interventi urgenti dopo il violento nubifragio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recenteha colpito pesantemente la città di, con conseguenze drammatiche per la viabilità e la sicurezza dei cittadini. L’evento, verificatosi nei giorni scorsi, ha provocato un significativo incremento nei livelli d’acqua dei fiumi e dei torrenti, costringendo i rappresentanti istituzionali a un attento monitoraggio della situazione. Le autorità locali, guidate dalla presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, hanno fornito aggiornamenti necessari sugli sviluppi e sulle misure di emergenza attuate per far fronte all’emergenza. Le cause dele l’impatto sui suoli Secondo quanto dichiarato da Irene Priolo, l’elevato indice di saturazione dei suoli è stato determinante per la gravità degli eventi che si sono verificati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna sott’acqua dopo il nubifragio - c’è una vittima : intrappolata in auto dalla piena del fiume – Il video - C’è una vittima accertata del nubifragio abbattutosi da ieri su Bologna e sulle aree circostanti. E diverse situazioni molto critiche». «Stiamo facendo il punto per coordinare le azioni che tutta la notte sono andate avanti, col massimo supporto da parte di tutti. È «peggio delle aspettative», lamenta il primo cittadino. (Open.online)

Notte di paura in Emilia Romagna : nubifragio ed esondazioni - scuole chiuse a Bologna - “Dopo l’alluvione dello scorso anno abbiamo riparato e ripristinato parte del territorio, ma c’è bisogno di tempo – afferma ancora il primo cittadino – Credo che comunque vada ripensato tutto il sistema a partire dalle colline che sono state abbandonate e le forti piogge portano via terra e alberi, fino in città”. (Secoloditalia.it)

Grandine oggi a Bologna - nubifragio in città all’ora di cena. Danni e disagi per il maltempo - Dopo le piogge torrenziali e nubifragi che hanno colpito il Nord-Ovest e poi anche l’Est facendo precipitare le temperature di più di 10 gradi anche sui nostri Appennini, con persone intrappolate in auto a Milano dove è stata chiusa anche la metro M2 e Radio Popolare ha sospeso le trasmissioni, anche Bologna ha avuto i suoi 10 minuti d’inferno. (Ilrestodelcarlino.it)