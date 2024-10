Magic Mike 4 | tutto quello che sappiamo sul possibile sequel

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)4:chesulDopo– The Last Dance (qui la recensione e un approfondimento), un4 potrebbe continuare la storia del simpatico spogliarellistaLane, interpretato da Channing Tatum, nonostante il film precedente suggerisse che avesse rinunciato definitivamente a spogliarsi per divertimento. Il terzo film ha infatti vistoLane lasciare la Florida per dirigere uno spettacolo di spogliarelli nel West End di Londra, ma proprio il nuovo ambiente (per non parlare della sua relazione con la ricca mondana Maxandra) apre delle possibilità per4. Si potrebbe esplorare il suo essere un pesce fuor d’acqua all’interno dell’élite della società londinese. Tuttavia, ad oggi,4 non è una garanzia.