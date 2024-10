LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen il più veloce di tutti nel Q1 davanti a Leclerc, eliminato Hamilton (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.26 Quindici minuti a disposizione per i piloti per centrare l’accesso in Q3. 0.25 Inizia il Q2! 0.25 In questo Q1 sono sembrate in difficoltà le due McLaren, specialmente Oscar Piastri. Vedremo se il team britannico riuscirà ad invertire questa tendenza nel momento decisivo di queste qualifiche. 0.23 Questa la classifica completa del Q1: 1 Max Verstappen 1:33.0462 Charles Leclerc +0.195 3 Liam Lawson +0.293 4 George Russell +0.490 5 Pierre Gasly +0.5046 Carlos Sainz +0.510 7 Kevin Magnussen +0.518 8 Nico Hulkenberg +0.555 9 Sergio Perez +0.565 10 Lando Norris +0.570 11 Yuki Tsunoda +0.749 12 Oscar Piastri +0.818 13 Fernando Alonso +0.927 14 Esteban Ocon +0.940 15 Lance Stroll +0.987 16 Alexander Albon +1.005 17 Franco Colapinto +1.016 18 Valtteri Bottas +1.106 19 Lewis Hamilton +1.108 20 Zhou Guanyu +1.182 0. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen il più veloce di tutti nel Q1 davanti a Leclerc, eliminato Hamilton Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.26 Quindici minuti a disposizione per i piloti per centrare l’accesso in Q3. 0.25 Inizia il Q2! 0.25 In questo Q1 sono sembrate in difficoltà le due McLaren, specialmente Oscar Piastri. Vedremo se il team britannico riuscirà ad invertire questa tendenza nel momento decisivo di queste qualifiche. 0.23 Questa la classifica completa del Q1: 1 Max1:33.0462 Charles+0.195 3 Liam Lawson +0.293 4 George Russell +0.490 5 Pierre Gasly +0.5046 Carlos Sainz +0.510 7 Kevin Magnussen +0.518 8 Nico Hulkenberg +0.555 9 Sergio Perez +0.565 10 Lando Norris +0.570 11 Yuki Tsunoda +0.749 12 Oscar Piastri +0.818 13 Fernando Alonso +0.927 14 Esteban Ocon +0.940 15 Lance Stroll +0.987 16 Alexander Albon +1.005 17 Franco Colapinto +1.016 18 Valtteri Bottas +1.106 19 Lewis+1.108 20 Zhou Guanyu +1.182 0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : iniziano le qualifiche! - Lando Norris (McLaren) 2853. 0123 Charles Leclerc Ferrari +0. Pierre Gasly (Alpine) 8 16. 969 10 Franco Colapinto Williams +1. Nel venerdì di Austin la Ferrari ha dimostrato di avere un ottimo feeling con questa pista essendo competitiva sia nella prima prova libera che nella qualifica del pomeriggio. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : pochi minuti al via delle qualifiche - la Ferrari sogna in grande - Kevin Magnussen (Haas) 8. 00 In corso il giro di formazione! 19. Charles Leclerc (Ferrari) 2504. 226 4 Lando Norris McLaren +0. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. 18/19 giri. Valtteri Bottas (Sauber) 0 19. 19/19 giri. George Russell (Mercedes) 6. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Valtteri Bottas (Kick Sauber) 23. (Oasport.it)

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : le qualifiche in DIRETTA - it vi aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista! COME VEDERE LE QUALIFICHE IN TV 23:50 – Buonasera amici di Sportface. Il Circus inizia la triple header oltre oceano riportando in pista il format sprint, presente in sei round dei ventiquattro previsti per la stagione corrente. it! Mancano pochi minuti al via delle qualifiche The post LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le ... (Sportface.it)