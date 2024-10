Licenziamenti Berco, Bonaccini (Pd): "Combatteremo assieme per far cambiare idea alla proprietà" (Di domenica 20 ottobre 2024) "L'apertura della procedura di licenziamento collettivo da parte di Berco nei confronti di 480 lavoratori e lavoratrici, peraltro comunicata con una lettera, è inaccettabile e vergognosa". A intervenire sul tema è l'europarlamentare Stefano Bonaccini che, insieme alla collega Elisabetta Gualmini Ferraratoday.it - Licenziamenti Berco, Bonaccini (Pd): "Combatteremo assieme per far cambiare idea alla proprietà" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "L'apertura della procedura di licenziamento collettivo da parte dinei confronti di 480 lavoratori e lavoratrici, peraltro comunicata con una lettera, è inaccettabile e vergognosa". A intervenire sul tema è l'europarlamentare Stefanoche, insiemecollega Elisabetta Gualmini

Berco - licenziamenti in vista per 480 lavoratori della sede di Copparo vicino Ferrara - Natale amaro per 480 lavoratori Berco, parte del colosso Thyssenkrupp, che andranno incontro al licenziamento: gli operai e gli impiegati sono inseriti nell’organico dello stabilimento di Copparo (Ferrara). 372 dipendenti tra gli stabilimenti di Copparo e Castelfranco Veneto. Per il territorio di Ferrara si tratta di un nuovo duro colpo, dopo la decisione di Regal Rexnord di Masi Torello di ... (Quifinanza.it)

Licenziamenti alla Berco - è sciopero : “Dobbiamo tenere botta. Tutti uniti” - Sono state invitate le rappresentanze sindacali e il sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. E’ partito il contatore, quella che i sindacati chiamano “pistola alla tempia”. I licenziamenti dovrebbero scattare subito dopo Natale. 300 lavoratori Berco nei due stabilimenti sono drammatiche, urgente un confronto in sede ministeriale. (Ilrestodelcarlino.it)

Berco di Copparo : ufficializzati 480 licenziamenti - Ferrara, 17 ottobre 2024 – Questa mattina la storica azienda Berco, di Copparo, nel Ferrarese ha formalizzato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo e di disdetta del contratto aziendale, il messaggio è stato ricevuto anche da tutte le maestranze. Pensiamo che questa decisione unilaterale sia tutt'altro che un segnale di apertura per mantenere aperto un tavolo di trattativa”. (Ilrestodelcarlino.it)