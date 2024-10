Libano, Unifil: «Israele ha demolito una nostra torre di osservazione». L’Idf annuncia pesanti bombardamenti su Beirut (Di domenica 20 ottobre 2024) «L’esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre di osservazione» a Marwahin, nel Sud del Libano. Lo denuncia l’Unifil, la Forza di Interposizione nel Paese dei Cedri delle Nazioni Unite. «Oggi un bulldozer israeliano ha deliberatamente demolito una torre di osservazione e la recinzione perimetrale di una postazione Onu. Ancora una volta, ricordiamo alL’Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle sedi Onu in ogni momento», si legge in un comunicato. «Ancora una volta notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’Onu è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza – continua la nota -. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) «L’esercito israeliano ha deliberatamenteunadi» a Marwahin, nel Sud del. Lo denuncia l’, la Forza di Interposizione nel Paese dei Cedri delle Nazioni Unite. «Oggi un bulldozer israeliano ha deliberatamenteunadie la recinzione perimetrale di una postazione Onu. Ancora una volta, ricordiamo ale a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle sedi Onu in ogni momento», si legge in un comunicato. «Ancora una volta notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’Onu è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza – continua la nota -.

“L’esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre d’osservazione di Unifil in Libano. Violazione del diritto internazionale” - Capiscono che c’è qualcosa che non sanno come affrontare. Parlando con le truppe, il ministro ha dichiarato che “nei villaggi di contatto l’Idf è passato dallo sconfiggere il nemico alla sua distruzione, in tutti i luoghi preparati da Hezbollah per fare un raid in Israele ci sono soldati dell’esercito e i terroristi non possono affrontarli”. (Ilfattoquotidiano.it)