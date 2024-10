La Fidelis Andria si aggiudica il derby pugliese: Nardò sconfitto per 2-0 (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva la terza sconfitta stagionale per il Nardò, dopo la vittoria esterna sul Costa d'Amalfi di domenica scorsa: allo stadio Giovanni Paolo II i granata sono stati battuti dalla Fidelis Andria per 2-0, in un sentito derby pugliese.I federiciani si sono portati in avanti al 38', grazie al Europa.today.it - La Fidelis Andria si aggiudica il derby pugliese: Nardò sconfitto per 2-0 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva la terza sconfitta stagionale per il, dopo la vittoria esterna sul Costa d'Amalfi di domenica scorsa: allo stadio Giovanni Paolo II i granata sono stati battuti dallaper 2-0, in un sentito.I federiciani si sono portati in avanti al 38', grazie al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Fidelis Andria si aggiudica il derby pugliese : Nardò sconfitto per 2-0 - Arriva la terza sconfitta stagionale per il Nardò, dopo la vittoria esterna sul Costa d'Amalfi di domenica scorsa: allo stadio Giovanni Paolo II i granata sono stati battuti dalla Fidelis Andria per 2-0, in un sentito derby pugliese. I federiciani si sono portati in avanti al 38', grazie al... (Lecceprima.it)

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Fidelis Andria prima della partita col Lecce : rissa in tangenziale a Bari - Prima di Lecce-Fiorentina i tifosi toscani hanno aggredito quelli della Fidelis Andria sulla tangenziale di Bari. (Notizie.virgilio.it)

Scontri fra ultras di Fiorentina e Fidelis Andria : terrore sulla tangenziale di Bari - mazzate e fumogeni tra le auto in coda – Video - Un agguato fra ultras ha creato il panico domenica sulla tangenziale di Bari. Le due tifoserie sono venute a contatto sulla tangenziale di Bari all’altezza del quartiere Torre a Mare. Gli ultras si sono scontrati a volto coperto, utilizzando anche dei fumogeni. . Gli scontri fra ultras sono avvenuti intorno alle ore 13. (Ilfattoquotidiano.it)