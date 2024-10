Inzaghi: «Acerbi mi ha dato sicurezza, speriamo! Orgoglioso» (Di domenica 20 ottobre 2024) Inzaghi in conferenza stampa al termine di Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it presente all’Olimpico. CONFERENZA STAMPA Inzaghi POST ROMA-INTER CONFERENZA Inzaghi – Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa post partita di Roma-Inter. Il valore che dai a questa vittoria? Vittoria importantissima contro un avversario di assoluto valore. Dopo 28? avevo usato due slot, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo bisogno in trasferta di ricominciare, l’anno scorso avevamo fatto cose grandissime che in questo momento ci mancavano. Siamo contenti e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Potevamo fare il secondo gol, ma bravissimo Svilar su Dumfries e Thuram nel primo tempo. Non abbiamo concesso tanto, avversaria tosta per chiunque. Inter-news.it - Inzaghi: «Acerbi mi ha dato sicurezza, speriamo! Orgoglioso» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)in conferenza stampa al termine di Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it presente all’Olimpico. CONFERENZA STAMPAPOST ROMA-INTER CONFERENZA– Simoneha tenuto la conferenza stampa post partita di Roma-Inter. Il valore che dai a questa vittoria? Vittoria importantissima contro un avversario di assoluto valore. Dopo 28? avevo usato due slot, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo bisogno in trasferta di ricominciare, l’anno scorso avevamo fatto cose grandissime che in questo momento ci mancavano. Siamo contenti e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Potevamo fare il secondo gol, ma bravissimo Svilar su Dumfries e Thuram nel primo tempo. Non abbiamo concesso tanto, avversaria tosta per chiunque.

