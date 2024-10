Idf, ieri colpiti 175 obiettivi terroristici a Gaza e in Libano (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Aeronautica militare israeliana ha colpito ieri circa 175 obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza e in Libano, mentre proseguono gli scontri ravvicinati sul terreno sia in Libano sia nella Striscia: lo ha reso noto l'esercito (Idf) in un comunicato. Tra gli obiettivi colpiti ci sono depositi di armi, pozzi di lancio e infrastrutture terroristiche di Hamas ed Hezbollah, si legge nella nota pubblicata su Telegram. L'Aeronautica "ha colpito ed eliminato oltre 65 terroristi Hezbollah nel sud del Libano e ha colpito decine di obiettivi terroristici di Hezbollah, comprese cellule terroristiche, lanciatori diretti verso civili israeliani e siti di infrastrutture terroristiche - prosegue l'Idf -. Le truppe dell'Idf continuano l'attività operativa nelle parti settentrionale, meridionale e centrale della Striscia di Gaza. Quotidiano.net - Idf, ieri colpiti 175 obiettivi terroristici a Gaza e in Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Aeronautica militare israeliana ha colpitocirca 175nella Striscia die in, mentre proseguono gli scontri ravvicinati sul terreno sia insia nella Striscia: lo ha reso noto l'esercito (Idf) in un comunicato. Tra glici sono depositi di armi, pozzi di lancio e infrastrutture terroristiche di Hamas ed Hezbollah, si legge nella nota pubblicata su Telegram. L'Aeronautica "ha colpito ed eliminato oltre 65 terroristi Hezbollah nel sud dele ha colpito decine didi Hezbollah, comprese cellule terroristiche, lanciatori diretti verso civili israeliani e siti di infrastrutture terroristiche - prosegue l'Idf -. Le truppe dell'Idf continuano l'attività operativa nelle parti settentrionale, meridionale e centrale della Striscia di

