Highlights e gol Barcellona-Siviglia 5-1 Liga 2024 2025 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Barcellona-Siviglia, valida come decima partita della Liga 2024/2025. Prestazione super dei blaugrana, che si impongono per 5-1 contro gli andalusi mantenendo la testa della classifica con tre punti di vantaggio sul Real Madrid. Da sottolineare le doppiette di Lewandowski e di Pablo Torre nel finale, mentre a completare la "manita" catalana è stato Pedri con la rete del momentaneo 2-0. Per gli ospiti, gol della bandiera di Muzambo. Ecco, quindi, i momenti salienti della partita.

