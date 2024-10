Dailyshowmagazine.com - Giuseppe Verrini: un viaggio tra collezionismo e scoperta continua

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non è raro imbattersi in persone che hanno fatto della musica la propria passione, ma quando questa passione emerge da una carriera in un settore apparentemente distante, come il software, la storia diventa decisamente affascinante. È il caso di, che dopo una lunga carriera manageriale presso grandi multinazionali come IBM e Adobe, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua più grande passione: la musica. Sono tante le cose che mi ha detto e fatto sentire, alcune sono state esperienze da pelle d’oca e brividi. Cercatesu Facebook e scroprirete un mondo. Dall’ufficio alla musica: una transizione naturaleracconta di aver sempre coltivato la passione per la musica, ma è solo nel 2010, quando lascia il suo ultimo incarico in Adobe, che decide di dedicarsi completamente a questo mondo.