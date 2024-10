Fiamme in autofficina a Ponte Milvio. Danneggiate due auto (Di domenica 20 ottobre 2024) Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi l'incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha interessato un'autofficina di Ponte Milvio. Sono stati i vigili del fuoco a evitare che le Fiamme, iniziate dall'interno dell'officina di via Fiano 14, si propagassero ad altre vetture. L'allarme Romatoday.it - Fiamme in autofficina a Ponte Milvio. Danneggiate due auto Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi l'incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha interessato un'di. Sono stati i vigili del fuoco a evitare che le, iniziate dall'interno dell'officina di via Fiano 14, si propagassero ad altre vetture. L'allarme

Terni - macchina in fiamme a ponte Carrara : intervento dei vigili del fuoco - Disavventura giovedì pomeriggio a Terni per un’automobilista. Alla guida della sua vettura, nei pressi di ponte Carrara in via Lungonera Cimarelli, l’uomo nel tentativo di ripartenza ha iniziato a vedere del fumo fuoriuscire dalla parte anteriore del mezzo. Accorto del danno, il conducente è... (Ternitoday.it)

Tragedia in Alto Friuli - camionista muore tra le fiamme sulla Pontebbana - Grave incidente stradale lungo la Pontebbana, all'altezza di San Rocco di Pontebba, verso le 17 e 30 di oggi. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante – composto da motrice e rimorchio – è stato avvolto dalle fiamme. Le fiamme si sono sprigionate dalla motrice. Ad avere la peggio è... (Udinetoday.it)

Ponte San Pietro - autobus in fiamme alla stazione : nessun ferito - Sul posto i carabinieri di Ponte San Pietro, Polizia locale e Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, divampate all’interno e all’esterno del pullman, e stanno procedendo con la bonifica dell’area. Non risultano esserci feriti, l’autista e i passeggeri (dipendenti dell’azienda) sono riusciti a scendere in tempo prima del divampare delle fiamme. (Bergamonews.it)