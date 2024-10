Festa Cinema Roma, Alessandro Giuli con la Segre sul red carpet: “Non esiste monopolio dell’antifascismo” (Di domenica 20 ottobre 2024) “E’ un piacere essere qui a ricordare e confermare l’amicizia con una donna straordinaria che ho avuto modo di conoscere quando da presidente del Maxxi la sua immagine campeggiava in una mostra che appunto celebrava donne straordinarie. Ed è anche la conferma che il monopolio dell’antifascismo non esiste, e che bisogna celebrarlo tutti ricordando l’importanza degli uomini e delle donne perseguitate. Il Cinema serve a cristallizzare la memoria attraverso la creatività e figure giovani che ricordano avvenimenti della storia da non trascurare”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove è venuto a vedere il film che ricorda la storia di Liliana Segre. Lapresse.it - Festa Cinema Roma, Alessandro Giuli con la Segre sul red carpet: “Non esiste monopolio dell’antifascismo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “E’ un piacere essere qui a ricordare e confermare l’amicizia con una donna straordinaria che ho avuto modo di conoscere quando da presidente del Maxxi la sua immagine campeggiava in una mostra che appunto celebrava donne straordinarie. Ed è anche la conferma che ilnon, e che bisogna celebrarlo tutti ricordando l’importanza degli uomini e delle donne perseguitate. Ilserve a cristallizzare la memoria attraverso la creatività e figure giovani che ricordano avvenimenti della storia da non trascurare”. Così il ministro della Culturasul reddelladeldi, dove è venuto a vedere il film che ricorda la storia di Liliana

"Prima di cominciare vorrei dire una cosa che sento profondamente e che mi segue, non posso farne a meno: nel film c'è un fotogramma che il... Era la fine dell'estate del 2023 e sono una vecchietta contenta dell'estate appena passata, sono li con un atteggiamento festoso godendomi il mare. Questo avveniva a settembre del 2023, pochi giorni dopo, meno di un mese dopo c'è stato il 7 di ottobre."