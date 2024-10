F1, Norris vs Verstappen: duello ravvicinato ad Austin. La Ferrari può lottare per la vittoria? (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Mondiale 2024 di Formula 1 arriva al rush finale: mancano sei gare al termine del campionato a partire del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Si parte dopo la Sprint Race e le qualifiche di ieri, con Max Verstappen che ha un vantaggio di 54 punti da gestire rispetto a Lando Norris e i due si sfideranno dopo tanto tempo da vicino in questa gara. Norris e Verstappen partiranno infatti ruota a ruota, fianco a fianco in prima fila: Norris dalla pole, Verstappen dalla seconda posizione. Nella Sprint Race abbiamo visto un Max vecchia maniera, che si mette davanti, va in fuga, martella e non si fa recuperare. La competitività sembra essere tornata quella dei giorni migliori e i segnali mandati tra venerdì e sabato sono stati forti. Max inoltre ha vinto negli ultimi tre anni e vuole fare poker. Oasport.it - F1, Norris vs Verstappen: duello ravvicinato ad Austin. La Ferrari può lottare per la vittoria? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Mondiale 2024 di Formula 1 arriva al rush finale: mancano sei gare al termine del campionato a partire del Gran Premio degli Stati Uniti ad. Si parte dopo la Sprint Race e le qualifiche di ieri, con Maxche ha un vantaggio di 54 punti da gestire rispetto a Landoe i due si sfideranno dopo tanto tempo da vicino in questa gara.partiranno infatti ruota a ruota, fianco a fianco in prima fila:dalla pole,dalla seconda posizione. Nella Sprint Race abbiamo visto un Max vecchia maniera, che si mette davanti, va in fuga, martella e non si fa recuperare. La competitività sembra essere tornata quella dei giorni migliori e i segnali mandati tra venerdì e sabato sono stati forti. Max inoltre ha vinto negli ultimi tre anni e vuole fare poker.

