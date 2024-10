F1, GP Stati Uniti Austin: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole di Norris (Di domenica 20 ottobre 2024) La griglia di partenza del Gran Premio di Austin, sestultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Grande attesa per queste qualifiche dove potrebbero arrivare grandi sorprese e con una lotta alla pole position apertissima. Dopo l’emozionante gara sprint odierna Max Verstappen vuole confermarsi, ma occhio alle McLaren e alle Ferrari, apparse in palla. Il Gran Premio scatterà domenica alle ore 21 italiane. AGGIORNAMENTO: George Russell sanzionato: partirà dalla pit lane Q1 –  Il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull), ha chiuso in testa, con il tempo di 1’33?046 le Q1 del Gp di Austin. Secondo il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, a 2 decimi, terzo il neozelandese Liam Lawson quindi la Mercedes di George Russell. Quinto posto per il francese Pierre Gasly, subito davanti a Carlos Sainz, sesto con la sua Ferrari. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladidel Gran Premio di, sestultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Grande attesa per questedove potrebbero arrivare grandi sorprese e con una lotta allaposition apertissima. Dopo l’emozionante gara sprint odierna Max Verstappen vuole confermarsi, ma occhio alle McLaren e alle Ferrari, apparse in palla. Il Gran Premio scatterà domenica alle ore 21 italiane. AGGIORNAMENTO: George Russell sanzionato: partirà dalla pit lane Q1 –  Il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull), ha chiuso in testa, con il tempo di 1’33?046 le Q1 del Gp di. Secondo il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, a 2 decimi, terzo il neozelandese Liam Lawson quindi la Mercedes di George Russell. Quinto posto per il francese Pierre Gasly, subito davanti a Carlos Sainz, sesto con la sua Ferrari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1| Austin - Strepitoso Norris che strappa la pole a Verstappen : la griglia di partenza - Norris alza le antenne, sa che ogni vittoria sarebbe pesantissima per la corsa al Mondiale: “È stato un bellissimo giro, non potevo andare molto più veloce di così, quando l’ho fatto ho pensato che sarebbe stata dura batterlo, ho messo tutto in pista ed era quello che serviva dopo un weekend tutto a inseguire su Red Bull e Ferrari. (Metropolitanmagazine.it)

F1 - GP Stati Uniti Austin : griglia di partenza e risultati qualifiche - pole di Norris - Oscar Piastri (McLaren) 6. Guanyou Zhou (Alfa Sauber) 20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 12. Q3 – Lando Norris (McLaren) con il tempo di 1’32?330 ha conquistato la pole position per il Gp di Austin. George Russell (Mercedes) QUARTA FILA 7. Quinto posto per Oscar Piastri della McLaren, sesto George Russell (Mercedes) finito a muro proprio nel finale di Q3. (Sportface.it)

F1 - GP Stati Uniti Austin : griglia di partenza e risultati qualifiche - 6. SETTIMA FILA 13. Grande attesa per queste qualifiche dove potrebbero arrivare grandi sorprese e con una lotta alla pole position apertissima. Dopo l’emozionante gara sprint odierna Max Verstappen vuole confermarsi, ma occhio alle McLaren e alle Ferrari, apparse in palla. LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI AUSTIN (IN AGGIORNAMENTO) PRIMA FILA 1. (Sportface.it)