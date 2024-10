Era in overdose: salvato dai carabinieri e dal 118 (Di domenica 20 ottobre 2024) Era in arresto cardiocircolatorio a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Così i carabinieri e un mezzo di soccorso del 118 hanno trovato un uomo di 37 anni nella sua abitazione di San Felice Circeo. La telefonata al 112 è arrivata nel corso della notte del 19 ottobre. L'uomo, di Latinatoday.it - Era in overdose: salvato dai carabinieri e dal 118 Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Era in arresto cardiocircolatorio a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Così ie un mezzo di soccorso del 118 hanno trovato un uomo di 37 anni nella sua abitazione di San Felice Circeo. La telefonata al 112 è arrivata nel corso della notte del 19 ottobre. L'uomo, di

