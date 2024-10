Elicotteri in volo nei cieli di Bologna cos’è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYQuesta mattina i cittadini bolognesi si sono svegliati con il rumore degli Elicotteri in volo nel cielo della città. In tanti si chiedono il motivo di questo lungo sorvolo. Si tratta dei velivoli dei vigili del fuoco coinvolti nel Bolognatoday.it - Elicotteri in volo nei cieli di Bologna cos’è successo Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYQuesta mattina i cittadini bolognesi si sono svegliati con il rumore degliinnel cielo della città. In tanti si chiedono il motivo di questo lungo sor. Si tratta dei velivoli dei vigili del fuoco coinvolti nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E' una notte insonne. La pioggia non cessa di cadere - elicotteri in volo - E' un incubo quello che sta vivendo tutta la Romagna in queste ore. La pioggia cade incessante, il rumore delle gocce pesanti come un macigno accompagnato da quello degli elicotteri in volo, impegnati in perlustrazioni ma anche in missioni di salvataggio nei territori del Ravennate. E' una notte... (Forlitoday.it)

[IN AGGIORNAMENTO] Artena. Da tre giorni bruciano i boschi a ridosso della città. Lavorano ininterrottamente Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. In azione anche elicotteri e Canadair - Già da ieri l’altro le fiamme hanno interessato diverse aree nella L'articolo [IN AGGIORNAMENTO] Artena. Da tre giorni bruciano i boschi a ridosso della città. . In azione anche elicotteri e Canadair sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Lavorano ininterrottamente Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. (Cronachecittadine.it)

Artena. Da tre giorni bruciano i boschi a ridosso della città. Lavorano ininterrottamente Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. In azione anche elicotteri e Canadair - In azione anche elicotteri e Canadair sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Cronache Cittadine ARTENA – Continuano a bruciare i boschi di Artena. Lavorano ininterrottamente Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. Da tre giorni bruciano i boschi a ridosso della città. Già da ieri l’altro le fiamme hanno interessato diverse aree nella L'articolo Artena. (Cronachecittadine.it)