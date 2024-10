Elezioni Usa, Musk offre agli elettori un milione di dollari al giorno per sostenere Trump (Di domenica 20 ottobre 2024) Elon Musk promette di mettere in palio un milione di dollari a giorno per incentivare gli elettori degli Stati in bilico a firmare la petizione a sostegno di Donald Trump nella sua corsa alla Casa Bianca. Fanpage.it - Elezioni Usa, Musk offre agli elettori un milione di dollari al giorno per sostenere Trump Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Elonpromette di mettere in palio undiper incentivare glidegli Stati in bilico a firmare la petizione a sostegno di Donaldnella sua corsa alla Casa Bianca.

Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump - “Fino a lunedì parteciperò ad una serie di talk in […] The post Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump appeared first on L'Identità . . Elon Musk è in Pennsylvania dove rimarrà fino alla prossima settimana per mobilitare a favore di Donald Trump gli elettori dello stato “chiave” per eccellenza, grazie ai suoi 19 voti elettorali. (Lidentita.it)