Douglas Luiz, furto in casa dopo Juve-Lazio: i tifosi su X non perdonano (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Douglas Luiz si ritrova la casa svaligiata dopo la sfida Juventus-Lazio. Il centrocampista bianconero chiude la serata con pessime notizie: i ladri si sono introdotti nella sua abitazione portando via orologi e preziosi per un bottino, a quanto pare, da centinaia di migliaia di euro. Nel bottino, anche gioielli della compagna Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women. La notizia rimbalza sui social e, in particolare su X, catalizza l'attenzione di tifosi che ancora discutono per gli episodi che hanno coinvolto Douglas Luiz nel match di ieri sera. Il brasiliano, secondo il ds laziale Angelo Mariano Fabiani, avrebbe dovuto essere espulso per "un pugno" rifilato al biancoceleste Patric. Le immagini televisive documentano un colpo che il verdeoro rifila alla schiena dell'avversario: non un pugno, ma comunque un contatto che il Var avrebbe potuto esaminare.

