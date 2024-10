Cosa dice di noi il nostro armadio? In ordine o no, lì dentro c'è tutto: identità, desideri, dubbi, ossessioni, paure... (Di domenica 20 ottobre 2024) Quando Emily Cooper (Emily in Paris) combina pasticci sentimental-lavorativi veste con la sobrietà richiesta da un party brasiliano. Quando Carrie (Sex and The City) vuole tirarsi su compra un paio di scarpe. Mentre il guardaroba di Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman nella scintillante miniserie Netflix The Perfect Couple) ci dice che siamo di fronte a una donna supercontrollata che nasconde le emozioni (fino a un certo punto). Iodonna.it - Cosa dice di noi il nostro armadio? In ordine o no, lì dentro c'è tutto: identità, desideri, dubbi, ossessioni, paure... Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Quando Emily Cooper (Emily in Paris) combina pasticci sentimental-lavorativi veste con la sobrietà richiesta da un party brasiliano. Quando Carrie (Sex and The City) vuole tirarsi su compra un paio di scarpe. Mentre il guardaroba di Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman nella scintillante miniserie Netflix The Perfect Couple) ciche siamo di fronte a una donna supercontrollata che nasconde le emozioni (fino a un certo punto).

