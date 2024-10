Concorso docenti PNRR 2: 19mila posti, requisiti di accesso, prove (con esempi), titoli. Le novità (Di domenica 20 ottobre 2024) Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila posti, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e i posti che saranno messi a bando per il prossimo Concorso docenti, il secondo previsto per la fase transitoria, che si concluderà il 31 Dicembre 2024, delle assunzioni previste dal PNRR. L'obiettivo è raggiungere quota 70 mila docenti assunti entro il 2026. L'articolo Concorso docenti PNRR 2: 19mila posti, requisiti di accesso, prove (con esempi), titoli. Le novità . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e iche saranno messi a bando per il prossimo, il secondo previsto per la fase transitoria, che si concluderà il 31 Dicembre 2024, delle assunzioni previste dal. L'obiettivo è raggiungere quota 70 milaassunti entro il 2026. L'articolo2:di(con),. Le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medici di pronto soccorso - al concorso da 23 posti solo tre candidati : si ricorre agli specialisti ambulatoriali - La delibera firmata dalla commissaria straordinaria della Asl Sabrina Cenciarelli è data 11 ottobre e riguarda un avviso straordinario per incarichi da conferire a medici specialisti ambulatoriali da assegnare al presidio ospedaliero del Goretti di Latina. Il tema è tutto nella premessa. In... (Latinatoday.it)

Comune di Ancona - al via il concorso per dieci posti di collaboratore tecnico "full time" - . ANCONA – Nell’ottica dell’implementazione della forza lavoro dedicata ai lavori pubblici, alle manutenzioni e all’erogazione dei principali servizi pubblici (strutture, mezzi e infrastrutture comunali), il Comune di Ancona ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti di. (Anconatoday.it)

Percorsi abilitanti 60 e CFU - autorizzati nuovi posti per LinK Campus in Umbria. Ecco per quali classi di concorso [DECRETO MUR] - Con Decreto Ministeriale n. . Ecco per quali classi di concorso. L'articolo Percorsi abilitanti 60 e CFU, autorizzati nuovi posti per LinK Campus in Umbria. Ecco per quali classi di concorso [DECRETO MUR] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 1623 del 14-10-2024 il MUR ha integrato i posti per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti 2023/2024 della Link Campus ... (Orizzontescuola.it)