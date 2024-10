Cinema, Caterina Caselli presiederà la giuria del Premio Film Impresa (Di domenica 20 ottobre 2024) La terza edizione del Premio Film Impresa è ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa del Cinema di Roma. Si è da poco infatti concluso il talk “Il Cinema come Industria”, l’evento ospitato presso lo spazio “Lazio terra di Cinema” della Regione Lazio – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, durante il quale è stato reso noto che Caterina Caselli presiederà la giuria della prossima edizione in programma nel 2025. Icona della musica e produttrice di grande successo, la Caselli ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce, Caselli si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La terza edizione delè ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa deldi Roma. Si è da poco infatti concluso il talk “Ilcome Industria”, l’evento ospitato presso lo spazio “Lazio terra di” della Regione Lazio – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, durante il quale è stato reso noto cheladella prossima edizione in programma nel 2025. Icona della musica e produttrice di grande successo, laha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce,si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Eterno visionario” alla Festa del Cinema di Roma - nel film la passione segreta di Pirandello per la danza : “Il ballo era parte della sua vita” - “Per realizzare questa scena, sulla musica originale di Federica Luna Vincenti, sono partita sì da uno studio storico dei movimenti del charleston, ma con la libertà di adattarli e di inserire piccoli passi non tipici”, rivela. “L’utilizzo del linguaggio fisico in contesti non abituali mi attrae moltissimo. (Ilfattoquotidiano.it)

Lutto per il cinema - morto a 59 anni Adamo Dionisi : una vita da film - dal carcere al successo con "Suburra" - In un'intervista, Dionisi aveva riflettuto sulla sua vita e sul cambiamento avvenuto dopo le difficoltà: "Sì, sono una persona diversa - aveva spiegato - anche perché ho il terzo occhio, visto che sono stato nell'inferno carcerario. . Tuttavia, nel 2017 è stato nuovamente arrestato in seguito a un caso di violenza contro la sua ex moglie. (Liberoquotidiano.it)

Festa del Cinema di Roma - un’edizione stimolante : il nostro bottino in 5 film - E dal caso che ci fa crescere in un contesto piuttosto che in un altro. Un sogno, un’ambizione contagiosa, che si realizza anche perché il campione in questione ha un pessimo carattere e ha bisogno di risollevare la propria immagine. PALMESE “U. La musica li unisce nonostante le enormi differenze di carattere e di ambiente dove si muovono, città e provincia, Nord depresso e capitale. (Bergamonews.it)