Carte addio: arriva il portafoglio digitale. Come funzionerà (Di domenica 20 ottobre 2024) Sta per arrivare il portafoglio digitale con tutti i nostri documenti. Patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità saranno a breve sui nostri smartphone. Dopo diversi test, dal 23 ottobre partirà l'IT-Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del

IT Wallet e App IO : il portafoglio digitale si consolida in Italia - L’accesso ai documenti sarà protetto dai più moderni sistemi di sicurezza, inclusa la verifica biometrica tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Vantaggi e obiettivi L’introduzione dell’IT Wallet rappresenta un tassello fondamentale nel piano di digitalizzazione del Governo italiano. (Velvetmag.it)

IT Wallet : il nuovo portafoglio digitale in Italia - disponibile dal 23 ottobre 2024 - IT Wallet: Un’innovazione digitale per gestire documenti e servizi in modo sicuro e accessibile, disponibile dal 23 ottobre 2024 per 50. L’IT Wallet prevede due livelli di validazione per garantire che i dati siano protetti contro attacchi esterni e malfunzionamenti. Questi portafogli privati potranno includere funzioni aggiuntive, come la digitalizzazione di perizie, titoli professionali e ... (Puntomagazine.it)

Portafoglio digitale - via a It Wallet : patente e tessera sanitaria nello smartphone. Cos'è - come funziona e quando arriva. La guida - Tutto pronto per il lancio di IT Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del cittadino e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che... (Ilmessaggero.it)