Bologna travolta dall'alluvione, un disperso a Pianoro

Dopo una notte di pioggia incessante e esondazioni di gran parte dei corsi d'acqua in città, Bologna si è svegliata all'asciutto. Ma la giornata, come ha detto il sindaco Matteo Lepore in un messaggio diffuso alle 2 di notte, sarà dedicata

Maltempo a Bologna - città travolta da acqua e fango. Concerto Tozzi - nessuno può uscire - “Non c’è niente da fare, deve solo smettere,” ha aggiunto con preoccupazione. “La priorità è l’incolumità delle persone,” ha dichiarato Lepore, sottolineando che i soccorsi si stanno concentrando sulle zone colpite in collina e lungo i torrenti. Concerto Tozzi, il pubblico non potrà uscire In accordo con la Prefettura di Bologna il Comune di Casalecchio comunica che “per ragioni di ... (Thesocialpost.it)