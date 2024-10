Accusa di Beatrice a Cesara e Alfonso, la Buonamici sbotta: “Ma che dici?” (Di domenica 20 ottobre 2024) Altissima tensione a Verissimo tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le due hanno battibeccato per la battuta sul piumone fatta da Alfonso Signorini. Subito dopo Beatrice ha parlato della polemica sul suo saluto alla suocera in fin di vita e l’Accusa di aver sfruttato la diretta. “Non solo la battuta sul piumone. Sono stata vittima anche di una polemica per un saluto fatto alla mai ex suocera. Io ho l’impressione che si parli più del chi che del cosa e del come. Perché in televisione quanti di noi hanno salutato i propri cari? Mia suocera in particolare quella sera stava lasciando la coscienza e infatti il mio ex marito è partito per andare a Trieste a darle l’ultimo saluto e prima che perdesse la consapevolezza. Così è stato quella notte e dopo pochi giorni se n’è andata. Quindi non potendo andare a Trieste a salutarla, mi sono permesso di farlo in tv. Biccy.it - Accusa di Beatrice a Cesara e Alfonso, la Buonamici sbotta: “Ma che dici?” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Altissima tensione a Verissimo traLuzzi, le due hanno battibeccato per la battuta sul piumone fatta daSignorini. Subito dopoha parlato della polemica sul suo saluto alla suocera in fin di vita e l’di aver sfruttato la diretta. “Non solo la battuta sul piumone. Sono stata vittima anche di una polemica per un saluto fatto alla mai ex suocera. Io ho l’impressione che si parli più del chi che del cosa e del come. Perché in televisione quanti di noi hanno salutato i propri cari? Mia suocera in particolare quella sera stava lasciando la coscienza e infatti il mio ex marito è partito per andare a Trieste a darle l’ultimo saluto e prima che perdesse la consapevolezza. Così è stato quella notte e dopo pochi giorni se n’è andata. Quindi non potendo andare a Trieste a salutarla, mi sono permesso di farlo in tv.

