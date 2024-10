Gaeta.it - Tragico incidente per la surfista Giulia Manfrini: muore colpita da un pesce spada in Indonesia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità dei surfisti e quella di Venaria Reale sono in lutto per la scomparsa di, unaitaliana di 36 anni, deceduta a seguito di unavvenuto venerdì mattina nelle acque delle Isole Mentawai, in. Mentre si allenava,è stataal petto da un, un evento raro e inaspettato che ha sollevato preoccupazioni sui rischi connessi alla pratica del surf., originaria di Venaria Reale e trasferitasi in Portogallo per seguire la sua passione per gli sport acquatici, ha lasciato un’eredità significativa, sia come atleta che come imprenditrice.