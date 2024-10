Taglio del nastro all’Istituto Romero di Albino: nuova palestra e 9 aule in più (Di sabato 19 ottobre 2024) Albino. Sabato 19 ottobre si è svolta l’inaugurazione della nuova palestra e dell’edificio di ampliamento a servizio dell’Istituto statale di istruzione superiore “Oscar Romero” di Albino. Due opere importanti e molto attese, per un investimento da parte della Provincia di Bergamo di 5,7 milioni di euro, che hanno consentito di rispondere alle esigenze dell’istituto, che conta circa 1.400 studenti divisi in 65 classi, e trasformarlo in un polo scolastico di avanguardia. Particolarmente attesa la nuova palestra, dal momento che l’istituto ne era sprovvisto e organizzava le attività motorie appoggiandosi su varie strutture del territorio: realizzata su un terreno messo a disposizione dal Comune di Albino, la struttura sportiva ha una superficie coperta di 1.723 metri quadri a cui va aggiunta la superficie del piano tribune di 392 metri quadri. Bergamonews.it - Taglio del nastro all’Istituto Romero di Albino: nuova palestra e 9 aule in più Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024). Sabato 19 ottobre si è svolta l’inaugurazione dellae dell’edificio di ampliamento a servizio dell’Istituto statale di istruzione superiore “Oscar” di. Due opere importanti e molto attese, per un investimento da parte della Provincia di Bergamo di 5,7 milioni di euro, che hanno consentito di rispondere alle esigenze dell’istituto, che conta circa 1.400 studenti divisi in 65 classi, e trasformarlo in un polo scolastico di avanguardia. Particolarmente attesa la, dal momento che l’istituto ne era sprovvisto e organizzava le attività motorie appoggiandosi su varie strutture del territorio: realizzata su un terreno messo a disposizione dal Comune di, la struttura sportiva ha una superficie coperta di 1.723 metri quadri a cui va aggiunta la superficie del piano tribune di 392 metri quadri.

