Superbike, a Jerez caduta per Danilo Petrucci: "In cinque curve ho preso due moto sulla schiena" (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato sfortunato per Danilo Petrucci. Il miglior pilota indipendente del 2024, all'ultimo appuntamento del Mondiale Superbike a Jerez ha rimediato una caduta in Gara1 causata da diversi contatti avuti con gli avversari. Petrucci è stato centrato due volte durante il primo giro in appena cinque

Sport - Danilo Petrucci sempre più nella storia : miglior pilota indipendente Superbike 2024 - Danilo Petrucci sempre più nella storia dello sport di Terni e non solo. Dopo essere stato il primo pilota a centrare un successo in MotoGp, Superbike, MotoAmerica e Dakar, il centauro ternano ha strappato anche il titolo di miglior pilota indipendente 2024 nella categoria. In Portogallo, nel... (Ternitoday.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Razgatlioglu in pole davanti a Petrucci - tra poco il via di gara-1! - GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’54. 355 1’53. 00. 157 3. it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’53. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’53. 111. 457 6 +0. 512 3 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’52. 504 +0. 46 CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2024 TOPRAK RAZGATLIOGLU 414 NICOLO BULEGA 375 ALVARO BAUTISTA 333 DANILO PETRUCCI 277 ALEX LOWES 264 ANDREA ... (Oasport.it)

Superbike : Estoril. Razgatlioglu in pole davanti a Petrucci - Il pilota turco della Bmw gira in 1 . Il turco gira in 1'52"512, Rea completa la prima fila ESTORIL (PORTOGALLO) - Nel weekend che potrebbe regalargli l'aritmetica certezza del titolo, Toprak Razgatlioglu centra la sesta pole position della stagione, la 18esima della carriera, sul circuito di Estoril. (Ilgiornaleditalia.it)