"Sono in strada, c'è un bimbo che si è perso e piange. La sua tata l'ha lasciato da solo, l'ho riportato a casa io": il racconto di Francesca Rocco

"Sono in strada, c'è un bambino che si è perso ed è senza nessuno". Con queste parole, Francesca Rocco, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, ha documentato su TikTok un episodio che ha dell'incredibile. Mentre si trovava a Milano, ha notato un bambino piccolo che vagava da solo per strada, visibilmente spaventato e in lacrime. La situazione era potenzialmente pericolosa, con il bambino che, in preda al panico, attraversava la strada senza prestare attenzione al traffico. "Questo bambino piangeva e attraversava la strada, passavano tram, macchine", ha raccontato Francesca, sconvolta dall'indifferenza dei passanti: "C'è gente menefreghista". Decisa ad aiutare il piccolo, Francesca gli ha chiesto se si ricordasse dove abitasse e, fortunatamente, il bambino è riuscito a guidarla fino al suo appartamento.

